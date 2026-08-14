Around Town

Scholar-In-Residence at Ann’s Choice

By Guest Contributor
0

Rabbi Johanna Potts, scholar-in-residence at Ann’s Choice in Bucks County July 31 and Aug. 1. The weekend included a Friday night Shabbat service, a Shabbat morning service and Torah reading, and a Saturday evening light dinner, discussion and Havdalah.
Courtesy of Barbara Steiner

Previous article
JFCS At Jewish America 250
Next article
Beth Israel Congregation of Chester County Challah
Guest Contributor

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here