Rabbi Johanna Potts, scholar-in-residence at Ann’s Choice in Bucks County July 31 and Aug. 1. The weekend included a Friday night Shabbat service, a Shabbat morning service and Torah reading, and a Saturday evening light dinner, discussion and Havdalah.
Courtesy of Barbara Steiner
Scholar-In-Residence at Ann’s Choice
Rabbi Johanna Potts, scholar-in-residence at Ann’s Choice in Bucks County July 31 and Aug. 1. The weekend included a Friday night Shabbat service, a Shabbat morning service and Torah reading, and a Saturday evening light dinner, discussion and Havdalah.